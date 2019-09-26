Скачать
Четверг, 26.09.2019
"Закон должен быть выше власти": прощальная речь Туска на ГА ООН
"Закон должен быть выше власти": прощальная речь Туска на ГА ООН
Зеленский: Я искренне приглашаю вас всех стать частью трансформации Украины
Зеленский: Я искренне приглашаю вас всех стать частью трансформации Украины
Фонсека сделал прогноз на поединок Аталанта - Шахтер
Фонсека сделал прогноз на поединок Аталанта - Шахтер
Воздвижение Креста Господнего 2019: что категорически нельзя делать в этот день
Воздвижение Креста Господнего 2019: что категорически нельзя делать в этот день

Помпео - о действиях сотрудников Госдепартамента США

Помпео - о действиях сотрудников Госдепартамента США
20:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Помпео не видит нарушений в действиях сотрудников Госдепа в ситуации с разговором Трампа и Зеленского.

Сотрудники американского Госдепартамента действовали правильно в ситуации с беседой президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

"Насколько мне известно, (...) все действия, которые предпринимали сотрудники Государственного департамента, были совершенно приемлемыми", - сказал Помпео, выступая на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что с момента, когда в Украине начало работать новое правительство, США пытаются активизировать отношения с этой страной, чтобы, в частности, способствовать борьбе с коррупцией.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена. Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Скандал на фоне разговора Зеленского и Трампа: главу нацразведки США допрашивают

Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским в июле также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры импичмента.

Опубликованный Белым домом документ основывается на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Конгресс США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Майк Помпео.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 26 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Можем гордиться за Первую леди: элегантная Елена Зеленская в США
03 Самые полезные виды варенья для укрепления иммунитета (Фото)
04 На международном конкурсе красоты в Индии победила украинка Анастасия Погосова
05 Приметы и обряды на 26 сентября - День Корнилия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп изменил собственной присяге - демократы США
Трамп изменил собственной присяге - демократы США
Джулиани контактировал не только с Ермаком: подробности из жалобы
Джулиани контактировал не только с Ермаком
Ждать ли потепления: прогноз погоды на завтра
Ждать ли потепления: прогноз погоды на завтра
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 сентября
Афиша интересных событий в Украине на 28-29 сентября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь