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"Села батарейка": В США полицейский на Tesla не смог догнать преступника

"Села батарейка": В США полицейский на Tesla не смог догнать преступника
02:58 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости мира:Полицейский на Tesla не смог догнать подозреваемого — у него села батарея.

В Калифорнии во время погони за подозреваемым у полицейского Джесси Хартмана разрядился патрульный автомобиль Tesla. Скорость погони достигла 200 км/час, а полицейский понял, что заряда хватит не более чем на 10 км. Об этом он сообщил диспетчеру, погоню продолжили обычные патрульные машины.

Полицейский на единственной в своем департаменте патрульной машине Tesla прервал погоню за потенциальным преступником из-за того, что у него почти села батарея. Офицер Джесси Хартман преследовал подозреваемого в Сан-Франциско, а спустя полчаса позвонил диспетчеру и сказал, что его заряда хватит не больше, чем на 10 км.

Пресс-секретарь департамента полиции Фримонта Женева Боскес сообщила, что офицер преследовал подозреваемого, разыскиваемого в связи с преступлением в Санта-Кларе, Калифорния. После того, как Tesla разрядилась, погоню продолжили обычные патрульные машины.

Электрокар Tesla Model S установил еще один рекорд скорости

При этом погоня была прекращена через 10 минут после этого — она была признана небезопасной из-за того, как подозреваемый вел машину. На водителя, местонахождение которого еще не установлено, выдан ордер на совершение преступления.

В полицейском департаменте уточнили, что Tesla выехала на работу без полного заряда батареи. Также добавили, что когда машина полностью заряжена, после окончания смены обычно остается от 40 до 50% заряда.

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Калифорния, Электромобиль, Tesla, Погоня.
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