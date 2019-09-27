СМИ: Жалобу на Трампа написал агент ЦРУ

Новости мира:Разоблачитель, пожаловавшийся на Трампа, работает офицером ЦРУ.

Анонимный представитель разведки США, жалоба которого вызвала политический скандал в стране и подтолкнула демократов к импичменту президента, является офицером-аналитиком Центрального разведывательного управления, ориентирующимся в европейской тематике.

Об этом говорится в публикации американского издания The New York Times.

"Разоблачитель, который обнаружил, что президент Трамп искал возможность привлечь иностранную помощь для своего переизбрания, а также то, что Белый дом пытался скрыть это, является офицером ЦРУ", - отмечает газета со ссылкой сразу на три осведомленных источника.

Из формулировок в его жалобе, обнародованной в четверг, можно сделать вывод, что он является аналитиком, который детально ориентируется во внешней политике США на европейском направлении. Он также продемонстрировал "подробное понимание украинской политики и знания по крайней мере нескольких законов".

Напомним: жалоба обличителя о телефонном разговоре президентов Трампа и Зеленского вызвала обострение внутриполитической ситуации в стране. Она также дала формальную возможность начать процесс импичмента президента Трампа.

Из стенограммы общения президентов, обнародованной после бешеного давления Белым домом в среду, стало известно, что президент Трамп настаивал на начале расследования в Украине против сына его главного оппонента на выборах Джо Байдена.