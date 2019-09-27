Импичмент Трампа: в США все больше поддерживают отставку президента

Новости мира:Опрос был проведен интервью с 1 640 зарегистрированными избирателями. Погрешность составляет 2 процентных пункта.

В США возросло количество граждан, которые поддерживают импичмент президента Дональда Трампа в связи с украинским скандалом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует новый опрос Politico/Morning Consult.

Опрос, проведенный после объявления спикера палаты представителей Нэнси Пелоси о поддержке процедуры импичмента во вторник, показывает, что 43% избирателей выступают за начало процедуры импичмента в Конгрессе.

Столько же респондентов говорят, что Конгресс не должен начинать процедуру импичмента.

Еще 13% опрошенных не определились, поддерживают они процедуру или нет.

Почти все интервью опросы проводились до обнародования жалобы информатора, которого обеспокоило поведение Трампа относительно Украины.

Таким образом поддержка импичмента Трампа выросла на 7 процентных пунктов по сравнению с предыдущим опросом, который проводился с прошлой пятницы по воскресенье.

Среди избирателей Демократической партии поддержка расследования в деле об импичменте увеличилась на 13 пунктов, с 66% до 79% сейчас.

Возросла поддержка и среди республиканских избирателей – от 5% на прошлой неделе до 10% на этой.

Для опроса были проведены интервью с 1 640 зарегистрированными избирателями. Погрешность составляет 2 процентных пункта.