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Импичмент Трампа: республиканцы за сутки собрали 6 миллионов долларов

Импичмент Трампа: республиканцы за сутки собрали 6 миллионов долларов
06:08 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Республиканцам пожертвовали 6 млн долларов после начала процедуры импичмента Трампа

Национальный комитет Республиканской партии (НКРП) привлек за счет агрессивной кампании 6 млн долларов добровольных пожертвований за 27 часов после запуска в Конгрессе процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в четверг телекомпания ABC со ссылкой на данные НКРП, передает УНН.

По оценке телекомпании, данный комитет и предвыборный штаб Трампа несколько недель готовили контрмеры на предполагаемый демарш демократов. Республиканцы сразу после соответствующего заявления спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния) разослали сторонникам по электронной почте минимум четыре версии посланий с призывом жертвовать средства на переизбрание Трампа президентом США в 2020 году. В Facebook были размещены десятки новых рекламных объявлений с предложением присоединиться к "Оперативной рабочей группы на защиту от импичмента".

Кроме того, на сайте НКРП изложенные видеоролики с критикой в адрес демократов.

Как результат, штаб Трампа и НКРП только за первые 3 часа после заявления Пелоси получили добровольных пожертвований на 1 долларов млн. Через сутки эта сумма выросла еще на 5 млн долларов. ABC обращает внимание, что за первые 24 часа после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования данных о вмешательстве извне в выборах 2016 республиканцы получили 1 млн долларов добровольных пожертвований.

Скандал в США: Климкин считает, что Зеленский вышел из ситуации "с плюсами"

На днях в США разгорелся скандал с телефонным разговором Зеленского и президента США Дональда Трампа в июле этого года. Во время разговора, как утверждают представители правоохранительных органов США, Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы последний вмешался в расследование по делу Burisma (частной газодобывающей группы Украины, в состав Совета директоров которой в 2014 году входил сын бывшего вице-президента, а сейчас главного кандидата на должность президента США от демократической партии Джо Байдена — Хантер Байден — ред), благодаря чему Трамп мог бы получить политическую поддержку на выборах в 2020 году.

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Следствием этого скандала стало то, что Палата представителей Конгресса США сначала потребовала обнародования стенограммы разговора между Зеленским и Трампом, а затем — самой жалобы анонимного представителя разведывательных служб США на этот разговор. Чуть позже Белый дом обнародовал расшифровку этого телефонного разговора, в котором, в частности, Трамп вспомнил расследование против своего политического оппонента Джо Байдена. Еще позже в Конгрессе опубликовали текст жалобы информатора на разговор Трампа с Зеленским.

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Импичмент, Республиканская партия, Дональд Трамп, НКРП.
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