Скачать
Суббота, 28.09.2019
Курт Волкер подает в отставку
Курт Волкер подает в отставку
Standard & Poor's повысило рейтинг Украины до "B"
Standard & Poor's повысило рейтинг Украины до "B"
Шахтер перед Лигой чемпионов размялся на Ворскле (Видео)
Шахтер перед Лигой чемпионов размялся на Ворскле (Видео)
Рецепт дня: вкуснейший брауни
Рецепт дня: вкуснейший брауни

Пентагон передаст Конгрессу всю информацию о "заморозке" военной помощи Украине

Пентагон передаст Конгрессу всю информацию о "заморозке" военной помощи Украине
05:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Марк Эспер: Мы предоставим Конгрессу любую информацию о приостановке военной помощи Украине.

Министр обороны США Марк Эспер подтвердил, что его ведомство предоставит Конгрессу "любую информацию", касающуюся приостановки американской военной помощи Украине.

Об этом он заявил в пятницу, сообщил телеканал CNN.

"Мы это будем делать, мы будем предоставлять Конгрессу любую информацию, которую мы можем дать относительно этого инцидента", - подчеркнул глава оборонного ведомства США.

Эспер также заявил, что большая часть предусмотренных фондов уже реализована, а сама задержка никак не повлияла на национальную безопасность Соединенных Штатов.

Эксперт озвучила причины "замораживания" военной помощи от США

Напомним: в сентябре стало известно, что президент США Дональд Трамп еще в июле распорядился приостановить финансирование военной помощи для Украины, утвержденное Конгрессом США. Это вызвало мощный резонанс, после чего Белый дом разблокировал помощь США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Пентагон, Военная помощь, Марк Эспер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Скандальные снимки: что происходит с Анастасией Заворотнюк (Фото)
02 Стефанчук анонсировал отход от "турборежима" работы Рады
03 Шахтер 4:0 Ворскла: события матча (Видео)
04 Новолуние 28 сентября: о чем мечтать, чтобы сбылось
05 Друзья влияют на самооценку человека: это доказано исследованием
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Конечно нет!&quot;: Трамп отказал Ирану в отмене санкций
"Конечно нет!": Трамп отказал Ирану в отмене санкций
В Европе прошли массовые акции в защиту климата
В Европе прошли массовые акции в защиту климата
США готовят новые санкции против Венесуэлы
США готовят новые санкции против Венесуэлы
Удивительная Колумбия: интересные места для путешествия (Фото)
Удивительная Колумбия: интересные места для путешествия (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь