Пентагон передаст Конгрессу всю информацию о "заморозке" военной помощи Украине

Новости мира:Марк Эспер: Мы предоставим Конгрессу любую информацию о приостановке военной помощи Украине.

Министр обороны США Марк Эспер подтвердил, что его ведомство предоставит Конгрессу "любую информацию", касающуюся приостановки американской военной помощи Украине.

Об этом он заявил в пятницу, сообщил телеканал CNN.

"Мы это будем делать, мы будем предоставлять Конгрессу любую информацию, которую мы можем дать относительно этого инцидента", - подчеркнул глава оборонного ведомства США.

Эспер также заявил, что большая часть предусмотренных фондов уже реализована, а сама задержка никак не повлияла на национальную безопасность Соединенных Штатов.

Напомним: в сентябре стало известно, что президент США Дональд Трамп еще в июле распорядился приостановить финансирование военной помощи для Украины, утвержденное Конгрессом США. Это вызвало мощный резонанс, после чего Белый дом разблокировал помощь США.