Демократы отклонили резолюцию республиканцев против импичмента Трампу

Новости мира:Нижняя палата Конгресса США заблокировала резолюцию республиканцев по поводу осуждения импичмента Трампа.

Демократы заблокировали резолюцию лидера республиканского меньшинства в Палате представителей США Кевина Маккарти, которая осуждает решение спикера нижней палаты Нэнси Пелоси начать формальную процедуру импичмента президента Трампа.

Голосование состоялось в пятницу, сообщает Укринформ.

Результаты голосования свидетельствуют, что число демократов, которые высказались за блокирование резолюции (222 конгрессмена) значительно превышает количество республиканцев, 184 из которых выступили против импичмента.

При этом, один республиканец поддержал позицию демократов, создав таким образом прецедент по поддержке импичмента президента внутри Республиканской партии.

Напоминаем, скандал в США разгорается, когда сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским подал жалобу своему руководству, где заявил, что отдельные высказывания Президента США могут толковаться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является главным конкурентом Трампа на выборах.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа, которому будут предшествовать расследование в комитетах нижней палаты Конгресса.

В среду, 25 сентября, пресс-служба Белого дома, выложила в открытый доступ рассекреченный документ со стенограммой телефонного разговора президентов Украины и США.

Байден, который сейчас является главным конкурентом действующего президента США на выборах 2020 года, заявил, что Трамп в разговоре с Зеленским поставил свои интересы выше государственных.