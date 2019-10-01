Помпео: Мы не будем колебаться с повышением цены для России

Новости мира:Вашингтон продолжит давление на всех, кто стремится подорвать демократические процессы в Соединенных Штатах.

Майкл Помпео заявил, что санкционное давление на Россию будет усиливаться, если она не прекратит усилий, направленных на подрыв демократии в США. Об этом глава Госдепа заявил, комментируя санкции, введенные в понедельник минфином США против четырех юридических и семи физических лиц из РФ.

"Мы четко заявили: мы не потерпим иностранного вмешательства в наши выборы", - подчеркнул госсекретарь США.

Он добавил, что Вашингтон продолжит давление на всех, кто стремится подорвать демократические процессы в Соединенных Штатах.

"Мы не будем колебаться с повышением цены для России из-за ее неприемлемой деструктивной деятельности", - заверил глава американской дипломатии.

Помпео назвал последние по времени санкции "предупреждением" с американской стороны.

"Любые субъекты, продолжающие иметь дела с этими лицами, компаниями, самолетами или судном (против которых введены новые ограничения – ред.), также могут стать объектом новых санкций. Правительство США и в дальнейшем будет прилагать усилия, чтобы Пригожин и такие, как он, не смогли найти ни убежища, ни комфортного места, пока они ведут деструктивную деятельность, угрожающую интересам США, наших союзников и партнеров", - заявил государственный секретарь.

Минфин США в понедельник расширил список санкций, касающихся, в том числе, агрессии РФ против Украины, а также злонамеренной деятельности российской "фабрики троллей", которую связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным.