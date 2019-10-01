В США рост поддержки импичмента Трампа: в основном молодежь

Новости мира:Украина стала настоящим инфоповодом для резкого роста сторонников импичмента президента США.

После того, как стало известно о возможном давлении Трампа на Украину относительно начала расследование против Байдена, уровень поддержки импичмента главы Белого дома ощутимо вырос, в том числе, среди республиканских избирателей.

Это подтверждают результаты последнего социологического исследования, проведенного компанией SSRS по заказу телеканала CNN.

"На протяжении периода с мая, значительные изменения (в настроениях избирателей-ред.) произошли среди сторонников независимых и республиканцев", - отмечается по итогам опроса.

При этом отмечается, что около трех четвертей демократов за этот период сохранили поддержку за импичмент Трампа и отстранение его от должности.

"Вместе с тем, среди независимых поддержка импичмента и отстранения Трампа выросла на 11 пунктов - до 46%, а среди республиканцев на 8 пунктов - до 14%", - говорится в публикации.

С точки зрения возрастной категории, преимущественно импичмент поддерживают молодые американцы в возрасте до 35 лет. На сегодняшний день поддержка среди людей этой категории возросла до 60% по сравнению с 43% в мае. В то же время, отстранение президента от власти поддерживают 42% избирателей старшего поколения (несколько месяцев назад их было 40%).

Общие показатели нынешнего опроса примерно совпадают с результатами последних исследований, проведенных другими компаниями.

Как сообщалось, опрос Hill-HarrisX определил общую поддержку идеи импичмента среди 47% американских избирателей. Такой же уровень подтвердил опрос CNN-SSRS.