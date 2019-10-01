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Голливудский актер высказался за импичмент президента США

Голливудский актер высказался за импичмент президента США
08:51 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Роберт Де Ниро не против отстранения Дональда Трампа от должности с поста президента США.

В одном из интервью ведущего американского еженедельника "Variety" голливудский актер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро признался журналистам, что готов поддержать возможный импичмент президента США.

По словам самого Де Ниро, Дональд Трамп имеет тенденцию все портить вокруг себя, что негативно сказывается на репутации Администрации Президента США.

Кроме этого, оскароносный актер подчеркнул, что управление страной реализуется человеком без морали, который не остановится ни перед чем, лишь бы не испортить свою репутацию. Хотя для Роберта Де Ниро президентство Дональда Трампа уже очерчено всеобщим позором.

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Американский актер искренне надеется, что Трамп понесет ответственность за все свои промахи, а также, в случае возможного импичмента, поддержит инициативу.

Уточним, что Роберт Де Ниро уже давно критикует действующего президента, и не боится открыто высказываться на этот счет.

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Все по теме:

Импичмент, Президент США, Дональд Трамп, Роберт Де Ниро.
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