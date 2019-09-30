Актера Леонардо Ди Каприо и его 22-летнюю девушку подловили за велосипедной прогуке

Новости шоу бизнеса:Папарацци подловили влюбленных на улицах Нью-Йорка.

Популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо провел выходные со своей 22-летней девушкой Камилой Морроне.

Похоже роман 44-летнего актера и Камилы Марроне набирает обороты, так как влюбленные все больше времени находятся вместе. Довольно часто папарацци замечают пару вдвоем и, кажется, они по-настоящему влюблены друг в друга.

Одежду влюбленные выбрали достаточно удобную. Камила выбрала базовую белую футболку, джинсовые шорты и куртку. Дополнила образ модель черными очками и массивной обувью. Лео тоже выбрал свободный стиль в одежде. На нем была серая футболка и такого же цвета кардиган, белые кроссовки и черная бейсболка.

Одежду влюбленные выбрали достаточно удобную. Камила выбрала базовую белую футболку, джинсовые шорты и куртку. Дополнила образ модель черными очками и массивной обувью. Лео тоже выбрал свободный стиль в одежде. На нем была серая футболка и такого же цвета кардиган, белые кроссовки и черная бейсболка.