Актера Леонардо Ди Каприо и его 22-летнюю девушку подловили за велосипедной прогуке

Популярный голливудский актер Леонардо Ди Каприо провел выходные со своей 22-летней девушкой Камилой Морроне.
Похоже роман 44-летнего актера и Камилы Марроне набирает обороты, так как влюбленные все больше времени находятся вместе. Довольно часто папарацци замечают пару вдвоем и, кажется, они по-настоящему влюблены друг в друга.
Одежду влюбленные выбрали достаточно удобную. Камила выбрала базовую белую футболку, джинсовые шорты и куртку. Дополнила образ модель черными очками и массивной обувью. Лео тоже выбрал свободный стиль в одежде. На нем была серая футболка и такого же цвета кардиган, белые кроссовки и черная бейсболка.
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September 27: Cami and Leo out and about in New York City. #camimorrone #camilamorrone #leonardodicaprio #leodicaprio
Одежду влюбленные выбрали достаточно удобную. Камила выбрала базовую белую футболку, джинсовые шорты и куртку. Дополнила образ модель черными очками и массивной обувью. Лео тоже выбрал свободный стиль в одежде. На нем была серая футболка и такого же цвета кардиган, белые кроссовки и черная бейсболка.