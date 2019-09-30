Хайди Клум рассказала о семейной жизни с Томом Каулитцем (Фото)

Супермодель рассказала о свадьбе с Томом Каулитцем. Она назвала это событие волшебным и потрясающим. Пара связала себя узами брака в начале этого года в Италии. Также в интервью Хайди поделилась некоторыми подробностями семейной жизни с музыкантом.
Это было волшебно. Я чувствовала, что больше не хочу возвращаться домой. Это было так прекрасно,-поделилась она.
Вместе с мужем они катались на парусной лодке, заплывали в красивые маленькие бухты, любовались красотой окружающих пейзажей. Хайди призналась, что ей очень нравится жизнь молодоженов.
Пока все хорошо. Он потрясающий. Я его люблю,-сказала модель о Томе Каулитце.
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Today a special gift from my husband arrived... a piece of the Berlin Wall that had separated East & West Berlin for 28 years. My husband was born behind the wall on the East Berlin side 4 weeks before it was torn down in 1989. This allowed him to grow up in a Germany that was unlike the country his own parents had grown up in… He was able to experience freedom and joy and creativity and art and hope. Every morning, I will look at this beautiful piece in my garden with the knowledge that walls do not need to be built... they need to come down.
До этого Клум рассказала, что в качестве особенного сюрприза Том преподнес ей кусок Берлинской стены. Она очень дорожит этим подарком, ведь он имеет особое значение для Каулитца.
Сегодня мне прислали особый подарок от мужа. Часть Берлинской стены, которая разделяла Восточный и Западный Берлин на протяжении 28 лет. Том родился за стеной на восточной стороне Берлина за 4 недели до того, как ее разрушили,-написала модель в своем Instagram.
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Beam us back to this beautiful place Capri.... and thank you @lalaberlin for the beautiful outfit #love #family #nofilter #mykidsartwork
Также она отметила, что именно это событие позволило ему вырасти в другой Германии, а не в той стране, где росли его родители. Разрушенная стена подарила Тому возможность радоваться, чувствовать себя свободным, творить и заниматься искусством.
Напомним, что новость о романе Хайди Клум и Тома Каулитца когда-то потрясла поклонников. 29-летнему музыканту удалось добиться 46-летней Хайди Клум, несмотря на их разницу в возрасте. Их отношения развивались очень стремительно: спустя год они зарегистрировали их официально, а в конце лета этого года сыграли вторую свадьбу.