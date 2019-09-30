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Хайди Клум рассказала о семейной жизни с Томом Каулитцем (Фото)

Хайди Клум рассказала о семейной жизни с Томом Каулитцем (Фото)
15:47 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Во время интервью Хайди решила вспомнить, каким был один из главных торжественных дней в ее жизни.

Супермодель рассказала о свадьбе с Томом Каулитцем. Она назвала это событие волшебным и потрясающим. Пара связала себя узами брака в начале этого года в Италии. Также в интервью Хайди поделилась некоторыми подробностями семейной жизни с музыкантом.

Это было волшебно. Я чувствовала, что больше не хочу возвращаться домой. Это было так прекрасно,-поделилась она.

Вместе с мужем они катались на парусной лодке, заплывали в красивые маленькие бухты, любовались красотой окружающих пейзажей. Хайди призналась, что ей очень нравится жизнь молодоженов.

Пока все хорошо. Он потрясающий. Я его люблю,-сказала модель о Томе Каулитце. 

До этого Клум рассказала, что в качестве особенного сюрприза Том преподнес ей кусок Берлинской стены. Она очень дорожит этим подарком, ведь он имеет особое значение для Каулитца.

Сегодня мне прислали особый подарок от мужа. Часть Берлинской стены, которая разделяла Восточный и Западный Берлин на протяжении 28 лет. Том родился за стеной на восточной стороне Берлина за 4 недели до того, как ее разрушили,-написала модель в своем Instagram. 

 
 
 
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Beam us back to this beautiful place Capri.... and thank you @lalaberlin for the beautiful outfit #love #family #nofilter #mykidsartwork

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

Также она отметила, что именно это событие позволило ему вырасти в другой Германии, а не в той стране, где росли его родители. Разрушенная стена подарила Тому возможность радоваться, чувствовать себя свободным, творить и заниматься искусством.

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Напомним, что новость о романе Хайди Клум и Тома Каулитца когда-то потрясла поклонников. 29-летнему музыканту удалось добиться 46-летней Хайди Клум, несмотря на их разницу в возрасте. Их отношения развивались очень стремительно: спустя год они зарегистрировали их официально, а в конце лета этого года сыграли вторую свадьбу.

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Все по теме:

Италия, Хайди Клум, Знаменитость, супермодель, Томом Каулитцем.
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