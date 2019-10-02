Трамп: Демократы готовы нанести вред стране

Новости мира:Трамп обвинил демократов в попытке через импичмент обвалить рынок США.

Нынешний глава Белого дома обозвал "больным" председателя Разведкомитета Палаты представителей Адама Шиффа, который ведет расследование, касающееся импичмента против него, и подчеркнул, что демократы с инициативой импичмента хотят "обвалить" рынок.

Об этом он написал в серии Тwitter-сообщений на официальной странице в среду.

"Конгрессмен Адам Шифф должен подать в отставку за то, что зачитал стенограмму моего разговора с Президентом Украины (это было прекрасно), исказив мошенническим способом слова Президента Соединенных Штатов и озвучив ее перед Конгрессом, якобы это я! Он больной!» - написал американский президент.

Он еще раз повторил, что имел хороший разговор с Президентом Зеленским, который не предусматривал никакого давления или просьб "услуга за услугу".

"Все демократы, которые не делают ничего, сосредоточены на том, чтобы провести импичмент президенту из-за того, что он имел очень хороший разгвор с украинским лидером. Я знал, что нас слушает много людей и даже имеют стенограмму. Они (демократы - ред.) зациклены на этом со дня моего избрания. Плохо для страны!» - подчеркнул Трамп.

В то же время, он обвинил демократов путем импичмента развалить рынок. "Они готовы нанести вред стране, преследуя только цель выборов 2020!" - заявил нынешний глава Белого дома.