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Помпео: США и дальше будут поддерживать Украину

Помпео: США и дальше будут поддерживать Украину
16:49 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:По словам Майка Помпео США и дальше будут поддерживать Украину и телефонный разговор Трапма и Зеленского на это не повлияет.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявляет, что Америка продолжит поддерживать Украину несмотря на ситуацию вокруг телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает Голос Америки, об этом Помпео сказал в среду в Риме на пресс-конференции, проведенной совместно с министром иностранных дел Италии.

Так, Помпео встал на защиту политики США в отношении Украины и заявил, что телефонный разговор состоялся ”в общем контексте” стратегических приоритетов противостояния российской агрессии и помощи Украине в искоренении коррупции. По словам госсекретаря, он присутствовал при этом телефонном разговоре двух президентов.

"Я был госсекретарем уже полтора года. Я знаю четко, какова политика Америки в отношении Украины. Она отличается постоянством, и мы продолжим продвигать эти результаты", - заявил он.

Помпео присутствовал при телефонном разговоре Зеленского и Трампа

"Именно на этом сосредоточивалось наша команда, включая посла Волкера - устранение угрозы России для Украины, помощь украинцам в искоренении коррупции в правительстве и помощь новому правительству в Украине в развитии новой мощной экономики. Этим занимались должностные лица Государственного департамента, который я имею честь возглавлять, и мы продолжим это делать даже несмотря на этот шум", - сказал Помпео.

Как сообщалось ранее, телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 25 июля.

Между Белым домом и Конгрессом разгорелся скандал после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Помпео отказался поддержать требования демократов о расследовании импичмента

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований "по команде" других стран.

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Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Майк Помпео.
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