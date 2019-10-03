Трамп: Было бы замечательно наладить отношения с Россией, и мы будем делать это

Новости мира:Трамп не передумал сближаться с Россией: говорит "это - разумно".

Несмотря на обострение политической ситуации в США на фоне решений Дональда Трампа прекратить военную помощь Украине, которая противостоит российской агрессии, глава Белого дома продолжает заявлять о своих намерениях сблизиться с кремлевским руководством.

Об этом он заявил в среду, во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии.

"Было бы замечательно наладить отношения с Россией, и мы будем делать это с Россией, потому что это – разумно", - заявил нынешний президент США.

Трамп также упомянул о "российском" расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, который после завершения публично признался, что, по внутренним правилам Минюста, не мог выдвигать обвинений действующему президенту. Однако Мюллер тогда также отметил, что это не оправдывает главу Белого дома.

В связи с этим Трамп заявил: "Дело Мюллера было аферой. Русский заговор был аферой. Можете спросить Путина. Никто не был более жестким в отношении России, чем Дональд Трамп".