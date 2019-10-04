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Срочно и в закрытом режиме: Совбез ООН обсудит ракеты КНДР

Срочно и в закрытом режиме: Совбез ООН обсудит ракеты КНДР
08:34 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Европейские державы настаивают на рассмотрении информации о новых ракетных испытаниях в КНДР.

Совет Безопасности ООН на следующей неделе проведет закрытое заседание по поводу испытания Северной Кореей новой баллистической ракеты подводного пуска.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники.

"Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание о проведении Северной Кореей испытания ракеты морского базирования, поскольку европейские державы настаивают на том, чтобы всемирная организация продолжала оказывать давление на Пхеньян", - говорится в сообщении.

Инициаторами проведения заседания стали Великобритания, Франция и Германия, поскольку вскоре должны начаться очередные ядерные переговоры Пхеньяна с Вашингтоном.

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"Американцы не хотят официальной встречи, поэтому европейцы попросили провести закрытое заседание", - отметил один из дипломатов.

По словам дипломатов, заседание первоначально было запланировано на пятницу 4 октября, однако его перенесли на следующую неделю из-за ограничений в расписании.

Европейские страны считают, что ракетное испытание КНДР является нарушением резолюций ООН, и настаивают на том, чтобы делегация США подтвердила решение совета.

Напомним, сегодня официальные лица США и КНДР встретятся в пятницу утром в столице Швеции перед возобновлением переговоров по денуклеаризации на рабочем уровне

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Северная Корея, КНДР, Баллистическая ракета, Совбез ООН.
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