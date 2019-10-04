В США грядет еще одна отставка из-за Трампа и Зеленского

Новости мира:Министр энергетики США Рик Перри был втянут в расследование относительно Трампа и может подать в отставку.

Ожидается, что министр энергетики США Рик Перри объявит об отставке до конца ноября в связи с расследованием, связанным с импичментом Трампу.

Об этом сообщает Politico.

"Его (Перри - ред.) недавние поездки в Украину втянули его в расследование, связанное с импичментом Трампу, несмотря на то, что два человека назвали скандал, не связанным с отставкой Перри, которую он планировал уже несколько месяцев", - говорится в сообщении.

По словам источников, ожидается, что заместитель министра энергетики Дэн Бруйетт заменит Перри.

Как сообщалось, делегацию США на инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского 20 мая возглавлял министр энергетики Рик Перри.

Телефонный разговор президентов США и Украины состоялся 25 июля. За неделю до этого президент Трамп распорядился приостановить оборонную помощь Украине. После публикации 25 сентября текста разговора и жалобы "обличителя" о возможном давлении главы Белого дома на Украину, чтобы заставить ее провести расследование против бывшего вице-президента Джо Байдена, демократы в Палате представителей инициировали формальную процедуру импичмента президента США.