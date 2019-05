Глава делегации США сделал заявление после встречи с Зеленским

С инаугурацией Владимира Зеленского украинский народ получил обновленные возможности.

Такое мнение выразил глава американской делегации на инаугурационных мероприятиях в Украине министр энергетики США Рик Перри в Twitter .

"Сегодня мы видим Украину, которая предоставляет своему народу обновленные возможности с инаугурацией Президента Владимира Зеленского. Соединенные Штаты глубоко заинтересованы в успехе стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины", - подчеркнул Перри.

Today, we see a Ukraine that offers renewed opportunity to its people with the inauguration of President Volodymyr Zelenskyy. The United States is strongly committed to the success of a stable, prosperous, democratic, and free Ukraine. pic.twitter.com/3ByMIHg399

— Rick Perry (@SecretaryPerry) 20 мая 2019 г.