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Скандал в США: от Пенса требуют документы о возможном давлении Трампа на Украину

Скандал в США: от Пенса требуют документы о возможном давлении Трампа на Украину
02:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Пенс должен предоставить Конгрессу США документы о возможном давлении Трампа на Зеленского.

Председатели трех комитетов Палаты представителей направили официальное письмо вице-президенту США Пенсу с запросом ключевых документов в деле возможного давления Трампа на Украину.

Это стало следующим шагом конгрессменов от Демпартии в контексте расследования по импичменту президента США, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"В последнее время возникают вопросы относительно роли, которую вы могли сыграть в передаче или усилении неприкрытых месседжей президента (Трампа – ред.) Президенту Украины", - говорится в документе, обнародованном на сайте комитета по вопросам надзора и реформ.

При этом законодатели обращают внимание на представителя окружения вице-президента, который, по сообщениям СМИ, присутствовал при телефонном разговоре Зеленского и Трампа 25 июля.

Кроме того, конгрессмены заинтересовались встречей Пенса с Зеленским, которая состоялась 1 сентября в Варшаве. Тогда вице-президент подтвердил, что администрация США приостановила предоставление оборонной помощи Украине.

По просьбе председателей комитетов по вопросам разведки, международных дел, а также надзора и реформ Пенс должен "предоставить документы, указанные в сопроводительном графике, до 15 октября 2019 года".

СМИ: Трамп использовал Пенса, чтобы давить на Зеленского

Напомним, на прошлой неделе Палата представителей инициировала расследование по импичменту президента Дональда Трампа в шести комитетах. Законодатели расследуют, в какой степени он поставил под угрозу национальную безопасность, когда добивался вмешательства другого государства в президентские выборы в США и шантажировал при этом приостановлением военной поддержки.

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США, Президент, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Майк Пенс.
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