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СМИ: Трамп использовал Пенса, чтобы давить на Зеленского

СМИ: Трамп использовал Пенса, чтобы давить на Зеленского
10:08 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости Украины:Трамп дал указание Пенсу не присутствовать на инаугурации Владимира Зеленского когда тот искал поддержки в США.

Президент США Дональд Трамп неоднократно использовал вице-президента Майкла Пенса для того, чтобы оказать давление на украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом говорится в статье The Washington Post.

Как сообщается, Трамп дал указание Пенсу не присутствовать на инаугурации президента Владимира Зеленского в мае, когда новый президент Украины искал признания и поддержки со стороны Вашингтона. Эта информация известна из жалобы агента ЦРУ, который рассказал о телефонном разговоре президентов 25 июля.

Через месяц Трамп использовал Пенса, чтобы сообщить Зеленскому о задержке помощи США, если со стороны Украины не будет более агрессивных действий против коррупции, утверждают чиновники. К тому времени, после телефонного разговора, украинская власть уже должна была понимать, что меры по борьбе с коррупцией должны включать расследование в отношении бывшего вице-президента Байдена и его сына Хантера, пишет издание.

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Чиновники, близкие к Пенсу, настаивают, что он не знал о попытках Трампа давить на Зеленского ради компрометирующей информации о Байдене.

Но, как пишет издание, один из главных советников Пенса присутствовал во время разговора 25 июля. И Пенс должен был получить доступ к расшифровке стенограммы в течение нескольких часов после разговора, заявили чиновники.

Чиновники, близкие к Пенсу, утверждают, что он отправился в Варшаву на встречу с Зеленским 1 сентября, вероятно, не прочитав, или не полностью ознакомившись со стенограммой телефонного звонка.

На встрече с Зеленским Пенс сообщил о том, что сотни миллионов долларов помощи США Украине не будут выделены из-за опасений относительно слабых усилий страны по борьбе с коррупцией.

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Он также подчеркнул разочарование Трампа тем, что, по его мнению, Европейский союз не выполняет достаточную работу по оказанию помощи. В тот момент президент Украины уже говорил с Трампом и был знаком с его требованиями.

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Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Майкл Пенс.
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