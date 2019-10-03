Адвокат Трампа передал записи с Шокиным Конгрессу США

Личный адвокат президента США Руди Джулиани сообщил, что имеет подтверждение от бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, что ему якобы намекнули в Посольстве США прекратить расследование, где фигурировала фамилия Хантера Байдена.
Об этом сообщил в среду американский телеканал Fox News со ссылкой на запись Джулиани из интервью с Шокиным, которые он передал Конгрессу.
"Господин Шокин пытался продолжить расследование, но примерно в июне-июле 2015 года посол США (в Киеве – ред.) Джеффри Пайетт сказал ему, что это дело следует расследовать "в белых перчатках", что, по мнению господина Шокина, означало ничего не делать", - отмечалось в сообщениях Джулиани.
Как отметил Джулиани, Шокин подтвердил, что расследование было прекращено "из-за страха перед Соединенными Штатами".
В заметках адвоката Трампа также говорилось, что, по словам Шокина, вицепрезидент Байден задерживал помощь Украине в процессе этого расследования.
Как сообщалось, Джо Байден действительно говорил, что давил на украинское руководство с требованием уволить коррумпированного генпрокурора Виктора Шокина, на чем также настаивало большинство стран Запада в контексте борьбы с коррупцией в Украине.
Однако не существует никаких свидетельств о том, что это было связано каким-то образом с сыном Джо Байдена.