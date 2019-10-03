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Адвокат Трампа передал записи с Шокиным Конгрессу США

Адвокат Трампа передал записи с Шокиным Конгрессу США
08:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани представил записи, где Виктор Шокин жаловался на давление со стороны США.

Личный адвокат президента США Руди Джулиани сообщил, что имеет подтверждение от бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, что ему якобы намекнули в Посольстве США прекратить расследование, где фигурировала фамилия Хантера Байдена.

Об этом сообщил в среду американский телеканал Fox News со ссылкой на запись Джулиани из интервью с Шокиным, которые он передал Конгрессу.

"Господин Шокин пытался продолжить расследование, но примерно в июне-июле 2015 года посол США (в Киеве – ред.) Джеффри Пайетт сказал ему, что это дело следует расследовать "в белых перчатках", что, по мнению господина Шокина, означало ничего не делать", - отмечалось в сообщениях Джулиани.

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Как отметил Джулиани, Шокин подтвердил, что расследование было прекращено "из-за страха перед Соединенными Штатами".

В заметках адвоката Трампа также говорилось, что, по словам Шокина, вицепрезидент Байден задерживал помощь Украине в процессе этого расследования.

Как сообщалось, Джо Байден действительно говорил, что давил на украинское руководство с требованием уволить коррумпированного генпрокурора Виктора Шокина, на чем также настаивало большинство стран Запада в контексте борьбы с коррупцией в Украине.

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Однако не существует никаких свидетельств о том, что это было связано каким-то образом с сыном Джо Байдена.

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ГПУ, Дональд Трамп, Хантер Байден, Виктор Шокин, Руди Джулиани.
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