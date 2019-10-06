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Помпео назвал расследование разговора Трампа и Зеленского "глупой игрой"

Помпео назвал расследование разговора Трампа и Зеленского "глупой игрой"
00:21 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Майк Помпео считает, что расследование разговора между президентами США и Украины - это "глупая игра".

Расследование по итогу июльского телефонного разговора между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским - "глупая игра". Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил во время визита в Греции в рамках европейского турне, сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

"Это неправильно, когда мир не сосредотачивается на правильных, важных вещах, вещах, которые влияют на жизнь реальных людей, а вместо этого попадает в какую-то глупую игру. Это бесполезно, это не помогает процветанию демократий", - заявил Помпео.

На уточняющий вопрос, есть ли еще какие-либо "красные флажки" в разговоре между Трампом и Зеленским, которые требуют последующего расследования, Помпео заявил: "Я не думаю, что кто-то здесь (в Греции - ред.) иособенно заинтересован в этом ... Я думаю, здесь хотят знать об отношениях между Америкой и Грецией".

Ранее Помпео заявил, что сотрудники Госдепа США передали в Палату представителей первоначальный ответ на запрос о документах по делу о телефонном разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Напоминаем, в начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело относительно сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена. После этого в США заговорили об импичменте Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между Трампом и Зеленським.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб на разговор Трампа с Зеленским. Действующий президент США хвалил Юрия Луценко и высказывался за то, чтобы оставит его на должности генпрокурора. В свою очередь адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани обнародовал 29 сентября часть своей переписки со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером, которая показывает, что Волкер связал Джулиани с помощником президента Украины Андреем Ермаком.

30 сентября Трамп написал, что заслуживает встречи с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с Зеленским и изложил суть разговора некорректно. Президент США Дональд Трамп потребует провести голосование в Палате представителей по вопросу импичмента до того, как Белый дом предоставит все документы, которые требуют демократы. По процедуре, если Палата представителей поддержит импичмент, то эта инициатива окажется в Сенате США, где у Республиканской партии, поддерживающей Трампа - большинство. Трамп считает, что сенаторы отнесутся к этому, как к обману. По мнению Трампа, Палата представителей США, скорее всего, проголосует "за" его импичмент.

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Все по теме:

Украина, США, Вашингтон, Штаты, Дональд Трамп, Майк Помпео, Скандал в США.
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