Военно-морские силы США пополнились новым кораблем прибрежной зоны

Новости мира:Американские ВМС усилит десятый корабль прибрежной зоны типа "Индепенденс"

В состав американского военно-морского флота в субботу вошел новый боевой корабль-невидимка прибрежной зоны LCS 20 USS Cincinnati ("Цинциннати"), сообщили ВМС США.

Официальная церемония состоялась в порту Гольфпорт в штате Миссисипи.

В задачи корабля входят патрулирование, защита флота от атак малых надводных судов, борьба с малошумными подводными лодками противника, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.

Он станет уже десятым кораблем класса "Индепенденс" в составе ВМС США. Корабль вооружен 57-мм пушкой Mk.110, 30-мм зенитным арткомплексом, пусковой установкой на 11 зенитных ракет Evolved SeaRAM и четырьмя 12,7-мм пулеметами. На его борту базируются два вертолета MH-60R/S "Сихок" и беспилотники. В перспективе все корабли типа класса "Индепенденс" будут усилены противокорабельными ракетами NSM.