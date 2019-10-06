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"У президента есть обязательство": Трамп хочет изучить дело Байденов

"У президента есть обязательство": Трамп хочет изучить дело Байденов
20:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трамп считает своим долгом изучить дело Байдена-младшего.

Президент США Дональд Трамп считает, что как глава государства он обязан изучить возможную коррупционную составляющую в деле сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Своё мнение глава Белого дома выразил в Twitter.

"Как заявляют адвокаты и другие, у меня как у президента есть обязательство изучать возможную или вероятную коррупционную составляющую", - отметил он.

По словам американского лидера, Байден-младший, вошедший в 2014 году в правление украинской компании Burisma, ежемесячно мог получать от газодобывающей компании более 100 тыс. долларов, не имея опыта работы в энергетической сфере. Тем не менее Хантер Байден получил еще и 1,5 млрд долларов от Китая, "несмотря на отсутствие опыта и без какой-либо очевидной причины", отметил президент.

В США выступил второй свидетель разговора Трампа с Зеленским

Как сообщалось, 25 июля состоялась телефонная беседа президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. За неделю до этого президент Трамп распорядился приостановить обеспечение оборонной помощи Украине. После публикации 25 сентября текста разговора и жалобы агента американской разведки о возможном давлении главы Белого дома на Украину, чтобы заставить ее провести расследование против экс-вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, демократы в Палате представителей инициировали формальную процедуру импичмента Президента США.

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Украина, Китай, Дональд Трамп, Хантер Байден.
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