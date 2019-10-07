В США бастуют сотрудники General Motors

Новости мира:В США почти 50 тысяч работников General Motors бастуют уже третью неделю.

Почти 50 тысяч работников автомобильной корпорации General Motors три недели бастуют, требуя повышения заработной платы и улучшения условий труда. Об этом сообщает Голос Америки.

По словам участников страйка, который начался еще 15 сентября, компания получает миллионную прибыль, но зарплаты не увеличивает. В свою очередь руководство корпорации отрицает многомиллионную прибыль.

По их словам, в последние годы доходы, наоборот, падают из-за замедления глобальной экономики. За последние 50 лет это крупнейшая забастовка работников корпорации в США.

Напоминаем, профсоюз работников государственной службы (MKKSZ) и профсоюз работников социальной сферы (SZAD) объявили общенациональную забастовку 10 октября, заявив, что правительство "не выполнило своих обещаний и обмануло работников социального сектора".