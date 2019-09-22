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Профсоюзы Венгрии возобновляют мартовскую забастовку

Профсоюзы Венгрии возобновляют мартовскую забастовку
13:22 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Правительство Венгрии не выполнило обещаний перед работниками социального сектора.

Профсоюз работников государственной службы (MKKSZ) и профсоюз работников социальной сферы (SZAD) объявили общенациональную забастовку 10 октября, заявив, что правительство "не выполнило своих обещаний и обмануло работников социального сектора".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.

В своем заявлении в пятницу профсоюзы отметили, что в прошлом марте правительство пообещало разработать план увеличения заработной платы и создать правовые условия для заключения коллективного договора для работников социального сектора.

Представители правительства, присутствующие на весенних забастовочных переговорах, пообещали выполнить свои обещания до 30 апреля и 30 июня, добавили они.

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Профсоюзы заявили, что поскольку правительство "не выполнило ни срок, ни своих обещаний", они продолжат забастовку, которую они прекратили еще в марте.

19 января, профсоюзы Венгрии провели демонстрацию против нового закона, который назвали "законом о рабстве".

После забастовки 14 марта руководитель MKKSZ Эржебет Борос заявила, что около 7500 государственных служащих присоединились к прекращению работы, большинство - работники местных советов.

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Забастовка, Венгрия, Профсоюз, Работники, Профсоюзы.
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