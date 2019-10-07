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Понедельник, 07.10.2019
Перри сообщил, что не упоминал Байдена в разговоре с Трампом
Перри сообщил, что не упоминал Байдена в разговоре с Трампом
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Перри сообщил, что не упоминал Байдена в разговоре с Трампом

Перри сообщил, что не упоминал Байдена в разговоре с Трампом
04:29 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости мира:Министр энергетики США Рик Перри о разговоре с Трампом: Я не упоминал имя Джо Байдена и его сына Хантера.

Глава министерства энергетики США Рик Перри сообщил, что никогда не слышал и не упоминал в разговорах об Украине с президентом Дональдом Трампом и другими должностными лицами о политическом конкуренте Трампа Джо Байдене.

Об этом сообщает CBN News

По его словам, разговоры об Украине касались только борьбы с коррупцией.

Перри говорит, что он разговаривал с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани, предыдущим послом США в Украине Мари Йованович, спецпредставителем Госдепа по вопросам Украины Куртом Волкером и другими, и ни разу в этих разговорах не было упомянуто имя Джо Байдена и его сына Хантера.

Комитет Конгресса, который расследует возможное давление Трампа на Зеленского намерен узнать больше информации о поездке Перри в Украину на инаугурацию президента Зеленского.

Трамп заявил, что не хотел звонить Зеленскому

Дословно: "...ни разу, Бог – мой свидетель, ни разу не было упомянуто имя Байдена – ни бывший вице-президент, ни его сын никогда не упоминались. О коррупции говорили в стране, но этот термин употребляли обычно розмывчато, относительно олигархов и того, что у вас есть."

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Все по теме:

США, Джо Байден, Дональд Трамп, Рик Перри, Министр энергетики, Скандал в США.
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