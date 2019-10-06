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Трамп заявил, что не хотел звонить Зеленскому

Трамп заявил, что не хотел звонить Зеленскому
10:37 Сегодня Телеграф

Новости мира:Трамп заявляет, что сделать звонок его уговорил министр энергетики Рик Перри.

Президент США Дональд Трамп заявляет, что позвонил Зеленскому только потому, что его об этом просил министр энергетики Рик Перри. Об этом глава Белого дома рассказал во время телефонного разговора с однопартийцами. 

По его словам, он не собирался звонить Зеленскому и пошел на такой шаг исключительно по просьбе министра энергетики Рикка Перри. 

В журналистских кругах считают, что таким образом Дональд Трамп попросту пытается снять с себе ответственность за скандал, который возник после его телефонного разговора с Владимиром Зеленским. 

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Разговор двух президентов привел к тому, что в отношении американского президента началось расследование, которое грозит ему импичментом. А все из-за того, что Трамп якобы просил Зеленского "помочь" в расследовании касательно Джо Байдена и его сына Хантера. 

25 сентября была обнародована стенограмма согласно которой президент США призывает украинскую сторону расследовать недоказанные подозрения в отношении Байденов. 

Члены демократической партии инициировали в Палате представителей США процедуру импичмента. Главу Белого дома обвиняют в том, что он использовал иностранное влияние в своих собственных целях.  

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Все по теме:

США, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Рик Перри, Хантер Байден.
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