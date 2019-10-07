В КНДР озвучили условия возобновления переговоров по денуклеаризации

Новости мира:В Северной Корее сообщили, что возобновление переговоров по денуклеаризации зависит от США.

В Министерстве иностранных дел Северной Кореи заявили, что возобновление переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова зависит от Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает ЦТАК.

Так, одним из условий является «принятия США мер по полного и необратимого отказа от враждебной политики в отношении КНДР».

Напоминаем, 5 октября в Швеции возобновились ядерные переговоры между делегациями США и КНДР. В тот же день делегация КНДР заявила о провале переговоров. В США же утверждают, что восьмичасовая дискуссия сторон вблизи Стокгольма была "хорошей". Вашингтон предложил провести следующую встречу через две недели.

Это была первая встреча представителей двух стран на рабочем уровне после договоренности президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына о возобновлении переговоров по ядерной программе Пхеньяна в июне этого года.