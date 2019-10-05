США и КНДР возобновили переговоры по ядерному разоружению

Новости мира:США и КНДР впервые с февраля сели за стол переговоров.

В Стокгольме проходят переговоры между США и Северной Кореей о денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом сообщает Yonhap.

"США и Северная Корея в эту субботу в Швеции возобновили на рабочем уровне переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это первая официальная встреча представителей двух стран после неудачного февральского саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

На своей странице в Twitter глава МИД Швеции Анн Линде написала по этому поводу: "Я довольна тем, что американская и корейская делегации находятся в Швеции. Диалог необходим для достижения мирного урегулирования на Корейском полуострове".

I am encouraged that US and DPRK working level delegations are currently in Sweden to hold talks. Dialogue needed to reach denuclearization and peaceful solution. — Ann Linde (@AnnLinde) October 5, 2019

Ожидается, что в ходе рабочих переговоров стороны попытаются найти точки соприкосновения между требованиями Вашингтона о полной денуклеаризации Севера и требованиями Пхеньяна о снятии санкций и гарантиях безопасности. Если переговоры увенчаются успехом, то третий северокорейсько-американский саммит может состояться до конца года.

Ранее шведские СМИ сообщили, что делегация КНДР во главе с послом по особым поручениям МИД Ким Мен Гилем и делегация США во главе со спецпредставителем из потань КНДР Стивеном Биганом проводят двустороннюю встречу в шведском городе Лидингьо.