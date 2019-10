Трамп - о сыне Байдена: Прекрасно читать "фейковые новости"

Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена получал ежемесячно прибыль в $100 тыс. в украинской газовой компании Burisma.

Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

"Прекрасно читать "фейковые новости" и наблюдать за тем, как делается все возможное, чтобы защитить "спящего" Джо Байдена и его выброшенного из армии сына Хантера, который получал по $100 тыс. в месяц (и плюс, плюс) от украинской компании (Burisma - ред.), хотя у него не было опыта в энергетике", - написал Трамп.

It is INCREDIBLE to watch and read the Fake News and how they pull out all stops to protect Sleepy Joe Biden and his thrown out of the Military son, Hunter, who was handed $100,000 a month (Plus,Plus) from a Ukrainian based company, even though he had no experience in energy,...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2019