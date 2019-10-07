Перри не подтвердил свою отставку

Министр энергетики США Рик Перри заявил в понедельник, что не планирует подавать в отставку ни сейчас, ни в следующем месяце, отрицая информацию СМИ, что он намерен объявить об отставке в ноябре.
Об этом сообщает Reuters.
На вопрос о материале Politico, министр энергетики США сказал на пресс-конференции в Литве: "Нет. Я здесь, я на службе".
"Они пишут эту историю уже по крайней мере девять месяцев. Однажды, вероятно, у них это получится, но это не сегодня, не завтра, не в следующем месяце", - сказал Перри.
По информации Associated Press, Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в состав правления "Нафтогаза" американцев.