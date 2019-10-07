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Понедельник, 07.10.2019
"Украинское дело": Конгресс США заинтересовали документы по военной помощи ВСУ
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"Украинское дело": Конгресс США заинтересовали документы по военной помощи ВСУ

"Украинское дело": Конгресс США заинтересовали документы по военной помощи ВСУ
22:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Конгрессе запросили у Белого дома и Пентагона документы по военной помощи Украине.

Демократы из Палаты представителей США в понедельник запросили в Пентагоне и в Административно-бюджетном управлении при Белом доме документы, связанные с финансовой военной помощью Украине, сообщает газета The Hill.

Письма с требованием в обязательном порядке предоставить документы поступили к главе Пентагона США Марку Эсперу и к исполняющему обязанности директора управления Расселу Воугу от имени председателя комитета Палаты представителей по разведке Адама Шиффа, председателя комитета по иностранным делам Элиота Энгела и комитета по надзору Элайджи Каммингса.

"Прилагаемая повестка содержит требование (предоставить - Ред.) документы, которые необходимы комитетам, чтобы изучить последовательность событий и причины, стоявшие за решением Белого дома задержать крайне необходимую военную помощь Украине, которая была одобрена Конгрессом США для противодействия российской агрессии", - говорится в письме Шиффа, Энгела и Каммингса.

Они попросили предоставить им необходимые документы к 15 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что Трамп задерживал предоставление помощи Украине. Демократы полагали, что он это делал с целью вынудить Киев помогать ему в вопросе расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена. Однако Трамп заверил, что это не так: помощь он одно время задерживал, так как был недоволен тем, что США активно оказывают военную помощь Украине, а европейские страны - нет.

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Ранее спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

Поводом стало сообщение, переданное сотрудником американской разведки своему руководству, относительно содержания телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле этого года. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления.

Зеленский может помочь в расследовании дела Байдена

Ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Руди Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена.

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Импичмент, Пентагон, Конгресс США, Дональд Трамп.
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