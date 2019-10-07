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Зеленский может помочь в расследовании дела Байдена

Зеленский может помочь в расследовании дела Байдена
11:34 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото:president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский сделал заявление, что Украина готова помочь в расследовании дела Джо Байдена в случае официального запроса США.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова создать совместную следственную группу с представителями США для расследования дела Джо Байдена, если американская прокуратура обратится с соответствующим запросом.

Об этом Зеленский заявил в интервью японскому агентству Kyodo.

Зеленский сказал в интервью, что если прокуроры США попросят помощи по этому вопросу и предпримут необходимые юридические шаги, Украина может согласиться на совместное расследование.

Следует отметить, что Kyodo не приводит прямой цитаты Зеленского, а только пересказывает его слова.

По утверждению агентства, он заявил в интервью, что украинская прокуратура будет рассматривать любе запросы своих коллег из США о сотрудничестве в проведении расследований "в соответствии с нашими законами", если они будут проводиться на основе "международного права".

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Он также добавил, что в соответствии с Конституцией Украины президент не имеет полномочий поручать генеральному прокурору или следственным органам рассматривать конкретные дела.

Зеленский также отрицает, что президент США Дональд Трамп подталкивал его к расследованию против Байдена.

"На меня никогда не оказывали давления, и не было никаких условий для проведения встречи с Трампом или получения оружия взамен", - сказал Зеленский.

Зеленский также сказал, что "Украина не должна быть втянута в скандалы, связанные с президентскими выборами", отметив, что каждая сторона публикует информацию в своих личных интересах.

Накануне стало известно, что бывшая посол США в Украине Мари Йованович согласилась дать показания в Конгрессе по делу о давлении Трампа на Зеленского.

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США, Импичмент, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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