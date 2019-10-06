Скачать
Воскресенье, 06.10.2019
Зеленский - о встрече с Трампом: Никакие предварительные условия выдвинуты не были
Зеленский - о встрече с Трампом: Никакие предварительные условия выдвинуты не были
"Нет капитуляции": в Киеве протестуют против "формулы Штайнмайера" (Видео)
"Нет капитуляции": в Киеве протестуют против "формулы Штайнмайера" (Видео)
Премьер-лига Украины: где и когда смотреть матчи 6 октября
Премьер-лига Украины: где и когда смотреть матчи 6 октября
"Все проверяет": Елена Кравец рассказала о Зеленском и "Квартале"
Елена Кравец рассказала о Зеленском и "Квартале"

Зеленский - о встрече с Трампом: Никакие предварительные условия выдвинуты не были

Зеленский - о встрече с Трампом: Никакие предварительные условия выдвинуты не были
13:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:По словам Зеленского, Трамп не выдвигал ему никаких условий для встречи.

Президент Украины Владимир Зеленский отрицает, что президент США Дональд Трамп оказывал на него давление или выдвигал какие-либо условия для их встречи.

Об этом президент страны заявил в интервью японскому информагентству Kyodo.

"На меня не оказывали давление, и никакие предварительные условия выдвинуты не были", - сообщил Зеленский, таким образом заявив, что не было никаких условий для встречи с Трампом или требований от американского коллеги начать расследование по делу, в котором фигурирует бывший вице-президент США Джо Байден.

Зеленский также подчеркнул, что в рамках действующей конституции у него нет полномочий инициировать какие-либо расследования.

Трамп заявил, что не хотел звонить Зеленскому

Как известно, обсуждение Трампом с Президентом Украины Владимиром Зеленским вопроса о расследовании в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в Украине привело к началу расследования в Конгрессе в рамках процедуры импичмента президента США.

Обнародованная 25 сентября стенограмма разговора Трампа и Зеленского от 25 июля, а также жалоба сотрудника спецслужб на эти переговоры глав государств, свидетельствует, что Трамп призвал украинского коллегу расследовать недоказанные подозрения в отношении Байденов.

Демократы в Палате представителей США инициировали процедуру импичмента Трампа с упреками, что глава Белого дома пытался использовать иностранное влияние для достижения преимущества на президентских выборах в США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В два раза полезнее, чем считалось ранее: в чем секрет грецких орехов
02 Десна одержала победу над Олимпиком на последней минуте матча (Видео)
03 Sia тяжело больна: от чего страдает австралийская певица (Фото)
04 Причины исчезновения цивилизации Майя
05 Помпео: Мы точно знаем, что делаем в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождливо, прохладно и сыро: прогноз погоды на воскресенье
Дождливо, прохладно и сыро: прогноз погоды на воскресенье
Разумков обратился ко всем педагогам Украины
Разумков обратился ко всем педагогам Украины
Стоит ли готовиться к осенней девальвации гривны: курс валют 6 октября
Стоит ли готовиться к девальвации гривны: курс валют 6 октября
Трэвис Скотт решил не молчать и прокомментировал слухи о своей измене
Трэвис Скотт решил не молчать и прокомментировал слухи о своей измене
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь