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Администрация Трампа рассматривает выход из Договора об открытом небе

Администрация Трампа рассматривает выход из Договора об открытом небе
09:23 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото:pixabay

Новости мира:США рассматривает возможность выйти из Договора об открытом небе, что даст больше возможностей для России.

Председатель комитета по международным вопросам Палаты представителей Элиот Энгель сообщил, что выход США из Договора об открытом небе принесет пользу только России.

Источник: письмо Энгеля советнику Трампа

Это письмо Элиот отправил советнику президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберту О'Брайену.

США и ряд стран запланировали крупнейшие учения Defender Europe 2020

Он отметил, что такое решение может разделить НАТО и подорвать доверие к США.

"Я глубоко обеспокоен сообщениями, администрация Трампа рассматривает выход из Договора об открытом небе и решительно призываю вас воздержаться от этого опрометчивого решения."

Договор об открытом небе предусматривает возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга.

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США, НАТО, Россия, РФ, Дональд Трамп.
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