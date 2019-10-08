Скачать
Вторник, 08.10.2019
Утренний дайджест: о чем говорили в Украине и мире 7 октября
Утренний дайджест: о чем говорили в Украине и мире 7 октября
Экватор рабочей недели "порадует" морозной, но сухой погодой
Экватор рабочей недели "порадует" морозной, но сухой погодой
Соперник Усика провалил допинг-тест
Соперник Усика провалил допинг-тест
Приметы и обряды на 8 октября - День преподобного Сергия Радонежского
Приметы и обряды на 8 октября - День преподобного Сергия Радонежского

США и ряд стран запланировали крупнейшие учения Defender Europe 2020

США и ряд стран запланировали крупнейшие учения Defender Europe 2020
09:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Десятки тысяч военных США примут участие в европейских учениях весной 2020 года.

Масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут весной 2020 года на территории европейских стран, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Европейское командование США.

Для участия в маневрах из США в Европу будут на время переброшены 20 тыс. бойцов. Отмечается, что это будет самой крупной за более чем 25 лет передислокацией американских военных в Европу для проведения учений. Снаряжение, необходимое военнослужащим США, начнут доставлять в Европу в феврале 2020 года.

Маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020") будут проходить с апреля по май 2020 года. В Европейском командовании США отметили, что они направлены на поддержку выполнения задач НАТО "по поддержанию боеготовности Альянса и сдерживанию потенциальных врагов".

В учениях примут участие 18 стран. Они будут проходить на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше.

Вывод войск США из Сирии: республиканцы Конгресса раскритиковали намерения Трампа

В маневрах также примут участие 9 тыс. американских военных, уже размещенных в Европе, и около 8 тыс. европейских военнослужащих.

В Европейском командовании США отметили, что эти военные учения "подтверждают то, что приверженность США поддержке НАТО и защите Европы остается нерушимой".

Ранее Дональд Трамп заявлял, что штаты разрабатывают "невероятные новые вооружения", в том числе подводные лодки новейшего образца и ядерное вооружение.

Ряд СМИ в понедельник сообщали, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, НАТО, Военные учения, ВС США, Европейское командование США, Defender Europe 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Арест Пашинского: Портнов обещает, что следующим будет Порошенко
02 Аппетитное женское тело, которым гордятся и не стесняются (Фото)
03 Названы болезни, от которых защищает кофе
04 Как понять, что у вас биполярное расстройство: основные признаки
05 Врачи подсказали, как есть майонез без вреда для здоровья
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Противник на Донбассе дважды бил гранатометами по Золотому
Противник на Донбассе дважды бил гранатометами по Золотому
В ООН &quot;серьезно обеспокоены&quot; ситуацией в Сирии
В ООН "серьезно обеспокоены" ситуацией в Сирии
НБУ во вторник ослабил гривну до 24,86
НБУ во вторник ослабил гривну до 24,86
Представлена новая спецверсия модели Nissan Note (Фото)
Представлена новая спецверсия модели Nissan Note (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь