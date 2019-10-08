США и ряд стран запланировали крупнейшие учения Defender Europe 2020

Новости мира:Десятки тысяч военных США примут участие в европейских учениях весной 2020 года.

Масштабные военные учения с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран пройдут весной 2020 года на территории европейских стран, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на Европейское командование США.

Для участия в маневрах из США в Европу будут на время переброшены 20 тыс. бойцов. Отмечается, что это будет самой крупной за более чем 25 лет передислокацией американских военных в Европу для проведения учений. Снаряжение, необходимое военнослужащим США, начнут доставлять в Европу в феврале 2020 года.

Маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020") будут проходить с апреля по май 2020 года. В Европейском командовании США отметили, что они направлены на поддержку выполнения задач НАТО "по поддержанию боеготовности Альянса и сдерживанию потенциальных врагов".

В учениях примут участие 18 стран. Они будут проходить на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше.

В маневрах также примут участие 9 тыс. американских военных, уже размещенных в Европе, и около 8 тыс. европейских военнослужащих.

В Европейском командовании США отметили, что эти военные учения "подтверждают то, что приверженность США поддержке НАТО и защите Европы остается нерушимой".

Ранее Дональд Трамп заявлял, что штаты разрабатывают "невероятные новые вооружения", в том числе подводные лодки новейшего образца и ядерное вооружение.

Ряд СМИ в понедельник сообщали, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе.