Вывод войск США и Сирии: республиканцы Конгресса раскритиковали намерения Трампа

Новости мира:Республиканцы в конгрессе считают ошибкой решение Трампа вывести войска с севера Сирии.

Влиятельные представители Республиканской партии США выразили недовольство решением администрации президента страны Дональда Трампа отвести американский контингент из зоны на севере Сирии, где Турция планирует провести военную операцию.

В частности, близкий соратник Трампа, сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал решение Трампа катастрофой.

"Я не знаю всех деталей решения президента Трампа по северу Сирии и сейчас нахожусь в процессе организации телефонного разговора с госсекретарем Помпео. Но если сообщения СМИ соответствуют действительности, то на наших глазах разворачивается катастрофа", - написал Грэм в "Твиттере".

Сенатор Марко Рубио также осудил это решение Белого дома. Он предупредил, что это может привести к пагубным последствиям для всего региона.

"Если сообщения об отступлении американского контингента в Сирии соответствуют действительности, то администрация Трампа сделала серьезную ошибку, которая приведет к последствиям за пределами Сирии", - написал Рубио в "Твиттере".

По его словам, такой шаг "придаст Ирану уверенности для дальнейшего обострения ситуации и осуществления враждебных атак".

Член палаты представителей США от республиканской партии Лиз Чейни также назвала передислокацию американских военных "катастрофической ошибкой". "Это решение игнорирует урок 9/11 (терактов 11 сентября - Ред.). Террористы в тысячах километров от нас могут и будут использовать их убежища для атак против Америки", - отметила Чейни.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп накануне в ходе телефонного разговора обсудили создаваемую на северо-востоке Сирии зону безопасности.

Позднее в понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

Ряд СМИ ранее в понедельник сообщил, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе.