Скачать
Понедельник, 07.10.2019
Арест Пашинского: Портнов обещает, что следующим будет Порошенко
Арест Пашинского: Портнов обещает, что следующим будет Порошенко
Пашинского взяли под стражу: Турчинов заявил о политических мотивах
Пашинского взяли под стражу: Турчинов заявил о политических мотивах
Назван лучший игрок месяца в АПЛ по версии PFA
Назван лучший игрок месяца в АПЛ по версии PFA
Почему Меган Маркл не хочет знакомить своего сына с отцом: подробности конфликта (Фото)
Почему Меган Маркл не хочет знакомить своего сына с отцом: подробности конфликта (Фото)

Вывод войск США и Сирии: республиканцы Конгресса раскритиковали намерения Трампа

Вывод войск США и Сирии: республиканцы Конгресса раскритиковали намерения Трампа
21:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Республиканцы в конгрессе считают ошибкой решение Трампа вывести войска с севера Сирии.

Влиятельные представители Республиканской партии США выразили недовольство решением администрации президента страны Дональда Трампа отвести американский контингент из зоны на севере Сирии, где Турция планирует провести военную операцию.

В частности, близкий соратник Трампа, сенатор-республиканец Линдси Грэм назвал решение Трампа катастрофой.

"Я не знаю всех деталей решения президента Трампа по северу Сирии и сейчас нахожусь в процессе организации телефонного разговора с госсекретарем Помпео. Но если сообщения СМИ соответствуют действительности, то на наших глазах разворачивается катастрофа", - написал Грэм в "Твиттере".

Сенатор Марко Рубио также осудил это решение Белого дома. Он предупредил, что это может привести к пагубным последствиям для всего региона.

"Если сообщения об отступлении американского контингента в Сирии соответствуют действительности, то администрация Трампа сделала серьезную ошибку, которая приведет к последствиям за пределами Сирии", - написал Рубио в "Твиттере".

По его словам, такой шаг "придаст Ирану уверенности для дальнейшего обострения ситуации и осуществления враждебных атак".

Член палаты представителей США от республиканской партии Лиз Чейни также назвала передислокацию американских военных "катастрофической ошибкой". "Это решение игнорирует урок 9/11 (терактов 11 сентября - Ред.). Террористы в тысячах километров от нас могут и будут использовать их убежища для атак против Америки", - отметила Чейни.

Трамп о выводе войск из Сирии: Пришло время вернуть наших солдат домой

Ранее сообщалось, что президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп накануне в ходе телефонного разговора обсудили создаваемую на северо-востоке Сирии зону безопасности.

Позднее в понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

Ряд СМИ ранее в понедельник сообщил, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, Дональд Трамп, Линдси Грэм, Марко Рубио, Лиз Чейни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (7.10 - 13.10)
02 Принесет ли новая неделя солнце и тепло: прогноз погоды 7 октября
03 Очень трогательно: коты скучают по своему хозяину (Фото, Видео)
04 С возрастом люди спят меньше: названы причины
05 Не такая уж и полезная: в каких случаях овсянка может навредить здоровью
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
День в ООС: минометные обстрелы не утихают
День в ООС: минометные обстрелы не утихают
Скалецкая о медреформе: Нет иного пути
Скалецкая о медреформе: Нет иного пути
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.09 - 06.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Объявлены победители Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов 2019 (Фото)
Объявлены победители Манхэттенского фестиваля короткометражных фильмов 2019 (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь