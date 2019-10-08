Трамп анонсировал демонстрацию "невероятного" вооружения ВС США

Новости мира:Глава Белого дома рассказал о новом вооружении США, которое он надеется никогда не использовать.

Штаты разрабатывают "невероятные новые вооружения", в том числе подводные лодки новейшего образца и ядерное вооружение.

Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

"Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить... Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать... Надеюсь, нам никогда не придется их использовать", - заявил Трамп, добавив, что Штаты активно развивают и ядерное вооружение.

По его словам, в ближайшие недели американская сторона может продемонстрировать некоторые новые оружейные системы.

Ранее сообщалось, что президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп накануне в ходе телефонного разговора обсудили создаваемую на северо-востоке Сирии зону безопасности.

Позднее в понедельник Белый дом сообщил, что США не будут поддерживать или участвовать в возможной турецкой операции на севере Сирии.

Ряд СМИ ранее в понедельник сообщил, что американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе.