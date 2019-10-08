"Украинское дело" Трампа: Белый дом заблокировал слушания ключевого свидетеля

Новости мира:Белый дом не дал послу США в ЕС выступить в Конгрессе.

Администрация американского президента Дональда Трампа не позволила выступить в Конгрессе послу США в ЕС Гордону Сондленду.

Об этом сообщает The Independent

Так по словам адвоката Сондланда Роберта Лускина, посол не пришел на закрытое заседание Конгресса, так как после распоряжения Белого дома у дипломата попросту не осталось выбора.

"Он является действующим послом и государственным служащим и обязан следовать их указаниям", — сказал Лускин.

Как известно, в Демократической партии США инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа после жалобы осведомленного источника. Так в жалобе указывается, что глава Белого дома оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского по делу сына основного кандидата от демократов на следующих президентских выборах.

В данной жалобе фигурируют имена бывшего посла в Украине Мари Йованович, экс-спецпредставителя Курта Волкера, заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента, советника Госдепа Ульриха Брехбюля и посла США в ЕС Гордона Сондленда.