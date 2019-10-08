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"Украинское дело" Трампа: Белый дом заблокировал слушания ключевого свидетеля

"Украинское дело" Трампа: Белый дом заблокировал слушания ключевого свидетеля
17:07 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:Белый дом не дал послу США в ЕС выступить в Конгрессе.

Администрация американского президента Дональда Трампа не позволила выступить в Конгрессе послу США в ЕС Гордону Сондленду. 

Об этом сообщает The Independent

Так по словам адвоката Сондланда Роберта Лускина, посол не пришел на закрытое заседание Конгресса, так как после распоряжения Белого дома у дипломата попросту не осталось выбора.   

"Он является действующим послом и государственным служащим и обязан следовать их указаниям", — сказал Лускин.

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Как известно, в Демократической партии США инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа после жалобы осведомленного источника. Так в жалобе указывается, что глава Белого дома оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского по делу сына основного кандидата от демократов на следующих президентских выборах. 

В данной жалобе фигурируют имена бывшего посла в Украине Мари Йованович, экс-спецпредставителя Курта Волкера, заместителя помощника государственного секретаря США Джорджа Кента, советника Госдепа Ульриха Брехбюля и посла США в ЕС Гордона Сондленда.

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Импичмент, Белый дом, Дональд Трамп, Гордон Сондленд.
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