Почему Сондленд не будет давать показания Конгрессу США: ответ Трампа

Новости мира:Дональд Трамп объяснил, почему запретил Гордону Сондленду свидетельствовать в Конгрессе.

Глава Белого дома Дональд Трамп признал, что запретил послу США при ЕС Гордону Сондленду свидетельствовать в Палате представителей относительно контактов с украинским руководством в расследовании по импичменту, объяснив это своим открытым неуважением к расследованию в Конгрессе.

Об этом американский президент заявил на официальной странице в сети Twitter.

"Я с удовольствием хотел бы, чтобы посол Сондленд - действительно хороший человек и великий американец - свидетельствовал бы (в Конгрессе - ред.), но, к сожалению, он будет свидетельствовать перед полностью скомпрометированным инсценированным судом, который лишил республиканцев прав, и не обнародует для общественности правдивых фактов", - подчеркнул Трамп.

В другом посте он добавил, что Сондленд считал намерения президента Трампа "кристально чистыми, без всяких quid pro quo's (услуг за услугу - ред.)".

"Это объясняет все!", - отметил Трамп.

Как известно, посол США при Европейском Союзе Гордон Сондленд фигурирует в документах о контактах администрации Трампа с украинским руководством, во время которых Белый дом настаивал на возбуждении в Украине уголовного производства против семьи Джо Байдена. Разоблачение намерений Дональда Трампа привлечь иностранное правительство с целью получения компромата на главного конкурента на выборах, что является, фактически, вмешательством в избирательный процесс, стало главной причиной запуска демократами расследования по импичменту президента США.