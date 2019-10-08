Скачать
Вторник, 08.10.2019
"Имел свой национальный интерес": Луценко объяснил, почему встречался с адвокатом Трампа
"Имел свой национальный интерес": Луценко объяснил, почему встречался с адвокатом Трампа
Первая леди Украины поговорила о проблемах педиатрии
Первая леди Украины поговорила о проблемах педиатрии
Усику нашли нового соперника
Усику нашли нового соперника
Ксения Симонова заняла призовое место на конкурсе Britain's Got Talent (Видео)
Ксения Симонова заняла призовое место на конкурсе Britain's Got Talent (Видео)

Почему Сондленд не будет давать показания Конгрессу США: ответ Трампа

Почему Сондленд не будет давать показания Конгрессу США: ответ Трампа
20:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Дональд Трамп объяснил, почему запретил Гордону Сондленду свидетельствовать в Конгрессе.

Глава Белого дома Дональд Трамп признал, что запретил послу США при ЕС Гордону Сондленду свидетельствовать в Палате представителей относительно контактов с украинским руководством в расследовании по импичменту, объяснив это своим открытым неуважением к расследованию в Конгрессе.

Об этом американский президент заявил на официальной странице в сети Twitter.

"Я с удовольствием хотел бы, чтобы посол Сондленд - действительно хороший человек и великий американец - свидетельствовал бы (в Конгрессе - ред.), но, к сожалению, он будет свидетельствовать перед полностью скомпрометированным инсценированным судом, который лишил республиканцев прав, и не обнародует для общественности правдивых фактов", - подчеркнул Трамп.

В другом посте он добавил, что Сондленд считал намерения президента Трампа "кристально чистыми, без всяких quid pro quo's (услуг за услугу - ред.)".

"Украинское дело" Трампа: Белый дом заблокировал слушания ключевого свидетеля

"Это объясняет все!", - отметил Трамп.

Как известно, посол США при Европейском Союзе Гордон Сондленд фигурирует в документах о контактах администрации Трампа с украинским руководством, во время которых Белый дом настаивал на возбуждении в Украине уголовного производства против семьи Джо Байдена. Разоблачение намерений Дональда Трампа привлечь иностранное правительство с целью получения компромата на главного конкурента на выборах, что является, фактически, вмешательством в избирательный процесс, стало главной причиной запуска демократами расследования по импичменту президента США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Конгресс США, Дональд Трамп, Гордон Сондленд.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 8 октября - День преподобного Сергия Радонежского
02 Названы болезни, от которых защищает кофе
03 Именины (День Ангела) Сергея: значение имени и поздравление
04 Врачи подсказали, как есть майонез без вреда для здоровья
05 Гороскоп на сегодня, 8 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Загороднюк назвал приоритеты Минобороны на следующий год
Загороднюк назвал приоритеты Минобороны на следующий год
Брок сравнил помощь Штатов и ЕС Украине
Брок сравнил помощь Штатов и ЕС Украине
Когда ждать &quot;бабьего лета&quot;: прогноз погоды на завтра
Когда ждать "бабьего лета": прогноз погоды на завтра
Детское Евровидение 2019: конкурсная песня участницы от Украины (Видео)
Детское Евровидение 2019: конкурсная песня участницы от Украины (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь