Количество желающих провести расследование против Трампа выросло

Новости мира:Расследование против Трампа поддерживают уже 58% американцев.

Поддержка американцами расследования по импичменту президента США Дональда Трампа в Палате представителей достигла 58% среди граждан, являющихся сторонниками как Демократической, так и Республиканской партий.

Об этом свидетельствуют данные последнего социологического опроса, проведенного компанией Schar School по заказу газеты The Washington Post.

Так, по данным исследования из указанных 58% - около 43% опрошенных граждан высказались категорически за целесообразность расследования по импичменту, еще 15% поддерживают его "в определенной степени". В то же время, только 38% граждан выступают против этой инициативы демократов.

Также в данных приводится статистика, как менялось отношение граждан США к процедуре импичмента Дональда Трампа в течение нынешнего года. Так, в январе ее поддерживали лишь 37%, в марте этот показатель вырос до 41%, а в августе - до 49%.