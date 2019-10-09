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Разведка США подтвердила вмешательство РФ в американские выборы в 2016 году

Разведка США подтвердила вмешательство РФ в американские выборы в 2016 году
09:41 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В докладе разведки США говориться, что так называемая "фабрика троллей" работала на имидж Дональда Трампа.

Комитет Сената США по разведке опубликовал доклад об использовании Россией социальных сетей для воздействия на американцев во время президентских выборов 216 года.

Авторы доклада считают, что так называемая "фабрика троллей", которую поддерживает Кремль, работала на популярность Дональда Трампа как кандидата в президенты и одновременно подрывала репутацию его основной соперницы от демократов - Хиллари Клинтон, сообщает Радио Свобода.

Комитет по разведке Сената США в докладе от 8 октября отмечает, что работа российского "Агентства интернет-исследований" была частью продолжающейся до сих пор широкой информационной войны. Ее инициаторы стремились посеять в американской политической и общественной среде разногласия и распри.

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"Агентством интернет-исследований", основанным в Санкт-Петербурге, известным как "фабрика троллей", владеет бизнесмен Евгений Пригожин - близкий к Кремлю человек. Это агентство неоднократно упоминалось специальным прокурором Робертом Мюллером в его заключительном докладе о расследовании российского вмешательства в американскую президентскую кампанию 2016 года.

Россия отрицает, что вмешивалась в выборы.

Ранее США ввели санкции против нескольких юридических и физических лиц, связанных с "фабрикой троллей", включая Пригожина, за действия, направленные против США.

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США, Выборы, Россия, Сенат США, Роберт Мюллер, Фабрика троллей.
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