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СМИ: жалобу на Трампа подал человек связанный с человеком от демократов

СМИ: жалобу на Трампа подал человек связанный с человеком от демократов
11:36 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:По словам Майкла Аткинсона, информатор имел отношения с одним из демократических кандидатов 2020.

Разведчик, подавший жалобу на разговор лидеров США и Украины, имел связь с одним из кандидатов в президенты на выборах 2020 года от Демократической партии.

Об этом заявил генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон в Конгрессе 4 октября, сообщает "Washington Examiner" со ссылкой на свои источники.

"Генеральный инспектор сказал, что (информатор) работал или имел какие-то профессиональные отношения с одним из демократических кандидатов", – сказал один осведомленный источник.

"Генинспектор сказал, что информатор имел профессиональные отношения с одним из кандидатов 2020 года", – сказал другой источник.

"Аткинсон сказал, что осведомитель раскрыл, что он был зарегистрированным демократом и что у него ранее были рабочие отношения с нынешним кандидатом в президенты от Демократической партии 2020 года", – сообщил еще один собеседник издания.

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По словам трех собеседников, Аткинсон не идентифицировал кандидата от Демократической партии, с которым у осведомителя была связь.

Неясно, какими были рабочие или профессиональные отношения между ними.

В письме от 26 августа генинспектор разведывательного сообщества США сообщил, что анонимный осведомитель о давлении Трампа на Украину показал "некоторые признаки спорного политического уклона в пользу конкурирующего политического кандидата".

Однако Аткинсон отметил, что это не изменило его решение о том, что жалоба заслуживает доверия, особенно с учетом другой полученной информации.

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США, Конгресс США, Дональд Трамп, Майкл Аткинсон.
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