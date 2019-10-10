"Удар на упреждение": 800 тысяч американцев останутся без света из-за возможных пожаров

Американская компания Pacific Gas & Electric, стремясь предотвратить новые лесные пожары в штате Калифорния, анонсировала отключение электроэнергии, которое охватит 800 тысяч клиентов.
Об этом сообщает The Guardian.
"Калифорнийская компания по предоставлению коммунальных услуг анонсировала отключения электроэнергии у более чем 800 тысяч клиентов, чтобы предотвратить новые лесные пожары. Речь идет о крупнейшем превентивном блэкауте в истории штата", - говорится в сообщении.
Как отметили в Pacific Gas & Electric, отключение началось в среду в 34 округах на севере и в центре Калифорнии.
По словам вице-президент компании Майкла Луиса, для восстановления электроснабжения понадобится несколько дней.
Тем временем в регионе на фоне сухой погоды и сильных порывов ветра прогнозируют повышенный уровень пожарной опасности.