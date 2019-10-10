Трамп назвал скандальную беседу с Зеленским "замечательной"

Новости мира:Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал свою телефонную беседу с Владимиром Зеленским.

Глава Белого дома отказался сотрудничать со следствием по импичменту из-за того, что Палата представителей якобы проводит против него несправедливое расследование по собственным правилам. Об этом Трамп заявил журналистам в Белом доме.

"Демократы вели себя очень скверно с президентом и Республиканской партией, очень несправедливо. Из-за того, что у них небольшое большинство в Палате представителей, они изменили правила, они не дали нам никакой возможности играть по справедливым правилам", - заметил американский президент.

Он пожаловался, что не может привлекать юристов и лишен права слова. "По сути ты ничего не можешь сделать", - подчеркнул хозяин Белого дома.

Трамп еще раз подчеркнул, что его беседа с Президентом Украины 25 июля, ставшая основой для расследования по импичменту, была "замечательной".

Отвечая на вопрос, согласится ли в конце концов Белый дом на сотрудничество со следствием, Трамп заметил: "Да, но если демократы дадут нам права".