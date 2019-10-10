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Четверг, 10.10.2019
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Скандал вокруг импичмента Трампу может дойти до Верховного суда

Скандал вокруг импичмента Трампу может дойти до Верховного суда
08:35 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Ранее в Белом доме официально отказались сотрудничать со следствием в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Президент США Дональд Трамп считает, что спор вокруг его импичмента может закончиться делом в Верховном суде.

Глава Белого дома ранее отказался сотрудничать с Конгрессом в рамках расследования обвинений касательно его давления на украинского президента Владимира Зеленского, угрожая конституционным кризисом, сообщает AFP.

Помпео считает уместной просьбу Трампа к Зеленскому в скандальном разговоре

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

Наступление на Сирию: Трамп прокомментировал решение Эрдогана

Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.

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США, Президент США, Президент Украины, Верховный суд США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Телефонный разговор Трампа и Зеленского.
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