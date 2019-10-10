Скандал вокруг импичмента Трампу может дойти до Верховного суда

Новости мира:Ранее в Белом доме официально отказались сотрудничать со следствием в деле об импичменте президенту США Дональду Трампу.

Президент США Дональд Трамп считает, что спор вокруг его импичмента может закончиться делом в Верховном суде.

Глава Белого дома ранее отказался сотрудничать с Конгрессом в рамках расследования обвинений касательно его давления на украинского президента Владимира Зеленского, угрожая конституционным кризисом, сообщает AFP.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.

Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.