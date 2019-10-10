Скачать
Четверг, 10.10.2019
Главные события 9 октября: Зеленский и глава МИД Нидерландов, брифинг Трубы, Аваков и посол ФРГ
Главные события 9 октября: Зеленский и глава МИД Нидерландов, брифинг Трубы, Аваков и посол ФРГ
Помпео считает уместной просьбу Трампа к Зеленскому в скандальном разговоре
Помпео считает уместной просьбу Трампа к Зеленскому
Постол оценил перспективы Усика в хэвивейте
Постол оценил перспективы Усика в хэвивейте
Приметы и обряды на 10 октября - Савватий-пчеловод
Приметы и обряды на 10 октября - Савватий-пчеловод

Помпео считает уместной просьбу Трампа к Зеленскому в скандальном разговоре

Помпео считает уместной просьбу Трампа к Зеленскому в скандальном разговоре
08:24 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости Украины:Майкл Помпео считает, что просить любую страну перестать заниматься коррупцией - нормально для президента США.

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что просьба президента США к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому расследовать коррупционные действий является вполне уместной.

Ранее президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что не сказал ничего недопустимого во время телефонной беседы 25 июля со своим украинским коллегой, в которой, согласно сообщениям, он настаивал на расследовании против экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Американские СМИ отмечают, что пристальное внимание к жалобе вызвало решение администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.

Байден: Трампу нужно объявить импичмент

Трамп и Зеленский общались по телефону в июле. В сообщении о звонке, опубликованном 25 июля, говорилось о том, что Трамп убежден в том, что новая власть сможет "быстро улучшить имидж Украины" и "завершить расследование дел о коррупции, которые препятствовали взаимодействия между Украиной и США".

По сообщению СМИ, речь идет об открытии дела в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и его роли в украинской газовой компании.

Наступление на Сирию: Трамп прокомментировал решение Эрдогана

Джозеф Байден является одним из претендентов на пост президента США от Демократической партии. Он еще в 2015 году утверждал, что его сын Хантер не имеет отношения к коррупционным схемам в Украине в связи с присутствием в совете директоров компании "Burisma Holdings".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Президент США, Президент Украины, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Майкл Помпео, Телефонный разговор Трампа и Зеленского.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 10 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский ответил на вопрос, существует ли для Крыма "формула Штайнмайера"
03 Гиперзвуковое оружие Украины?: чем удивило "Южное" на выставке "Оружие и безопасность - 2019" (Видео)
04 Советы для худеющих: как обмануть чувство голода
05 ЕНП в Европарламенте о "формуле Штайнмайера": От этого выиграет только Россия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве настроены на диалог с обществом
В Минздраве настроены на диалог с обществом
США, Япония и Беларусь в списке: ПАСЕ призывает ряд стран запретить смертную казнь
ПАСЕ призывает ряд стран запретить смертную казнь
Турецкие войска начали проведение операции на северо-востоке Сирии
Турецкие войска начали проведение операции в Сирии
Эль Фаннинг рассказала о работе с Анджелиной Джоли
Эль Фаннинг рассказала о работе с Анджелиной Джоли
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь