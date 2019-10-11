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Йованович в США свидетельствует по "украинскому делу" Трампа

Йованович в США свидетельствует по "украинскому делу" Трампа
18:48 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В рамках расследования об импичменте президента в США за закрытыми дверьми слушают экс-посла в Украине Мари Йованович.

Несмотря на попытки Госдепартамента США и Белого дома заблокировать свидетельства своих сотрудников (в том числе бывших) в рамках расследования об импичменте президента, экс-посол США в Украине Мари Йованович пришла в пятницу в Конгресс.

Слушания проходят за закрытыми дверями, сообщает корреспондент .

В одном из зданий главного законодательного органа США, где назначены слушания, собралось немало журналистов, однако доступ к информации ограничен.

Ожидается, что Мари Йованович будет обсуждать с законодателями развитие событий относительно ее досрочного освобождения от должности руководителя посольства, а также роли в этом процессе личного адвоката президента Руди Джулиани. В этом контексте, очевидно, речь пойдет о попытках давления окружения Трампа на украинское правительство с целью инициировать расследование против семьи экс-вице-президента США Джо Байдена, который является основным конкурентом Трампа на президентских выборах.

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Как сообщалось, демократы, инициировавшие формальный процесс импичмента президента, упрекают его в обращении к иностранным правительствам с целью вмешательства в президентские выборы в США.

Подавший в отставку с поста спецпредставителя госдепартамента США по Украине Курт Волкер 10 октября в течение почти 10 часов отвечал на вопросы трех комитетов Палаты представителей США о скандале, связанном с призывами президента Дональда Трампа расследовать дела Джо Байдена и его сына в Украине,

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Все по теме:

США, Госдеп США, Мари Йованович, Руди Джулиани, Курт Волкер, Импичмент Трампа.
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