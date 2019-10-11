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Пентагон вскоре объявит об отправке дополнительных войск на Ближний Восток

Пентагон вскоре объявит об отправке дополнительных войск на Ближний Восток
23:23 Пт, 11 Октябрь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Марк Эспер скоро заявит о введении на Ближний Восток дополнительных войск.

Глава Пентагона Марк Эспер, как ожидается, объявит о решении перебросить подкрепления на Ближний Восток, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на неназванное официальное лицо, занимающееся оборонными вопросами.

Предполагается, что речь может пойти о контингенте до 1,8 тыс. бойцов, включая две эскадрильи ВВС США. Часть этих военных, как ожидается, отправятся в Саудовскую Аравию.

В случае, если эта переброска подкреплений состоится, она пройдет на фоне обострения обстановки на севере Сирии, где ВС Турции проводят операцию против курдов.

Пентагон: Трамп одобрил введение дополнительных войск на Ближний Восток

Ранее в 2019 году Пентагон уже перебрасывал дополнительные войска в ближневосточный регион. Это было связано с ухудшением отношения США и Ираном.

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США, Пентагон, Ближний Восток, Войска, ВВС США, Марк Эспер.
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